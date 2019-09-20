أخبار مصر | في عهد السيسي.. محافظة القاهرة تسلمت أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي لتوفير 342 مليون جنيه سنويًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. محافظة القاهرة تسلمت أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي لتوفير 342 مليون جنيه سنويًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار خطة محافظة القاهرة والحكومة لدعم منظومة النقل العام، وتوفير أفضل خدمة لراحة المواطنين، وخاصة فئة محدودي الدخل، في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، لترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.

استلمت محافظة القاهرة، دفعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 10 أتوبيسات من إجمالي 121 أتوبيس تعاقدت عليها هيئة النقل العام، استكمالا لخطة المحافظة في دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة.

وحرصت المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك تماشيًا مع نهج الدولة لترشيد استخدام.

وقال محافظ القاهرة، إن أجهزة المحافظة مستمرة في أعمال تطوير أسطول هيئة النقل العام ورفع كفاءته، بإضافة خطوط جديدة أو بتكثيف عدد الأتوبيسات على الخطوط الحالية لتقليل زمن التقاطر مما يساهم في تشجيع المواطنين علي ترك سياراتهم الخاصة وارتياد وسائل النقل العام.

ومن جهته كشف، اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، عن تكلفة الأتوبيس الواحد بـ3مليون و650 ألف جنيه، ويتسع لحوالي 50 راكب.

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وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعي الموجودة بجراجات الهيئة وعددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحي العاشر والقطامية وشارع بورسعيد وجاري التوسع في عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.

وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الوقود، قال رئيس هيئة النقل العام، إن الاستهلاك اليومي لكل من الأتوبيس العامل بالغاز والأتوبيس العامل بالسولار، سنجد أن الأول يوفر ما يقرب من 300 جنيه يوميا، بما يعادل 9 آلاف شهريًا و108 آلاف سنويًا، وذلك للأتوبيس الواحد.

وتابع الهيئة بها 3 آلاف أتوبيس يعمل بالسولار، فبعد 4 سنوات تقريبا ستتمكن الهيئة من تحويل كل أسطولها ليعمل بالغاز الطبيعي بما يوفر للهيئة 324 مليون جنيه سنويًا في حالة تحويل كل أسطولها للغاز الطبيعي في حالة توفير الأتوبيس الواحد 108 آلاف سنويا، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والحد من التلوث.

وأوضح المهندس ممدوح قسطور رئيس مجلس إدارة شركة قسطور مصر للصناعة، أن الأتوبيسات تتوافر فيها أعلى المواصفات الفنية، حيث أنها صديقة للبيئة واقتصادية في أعمال الصيانة مشيرًا إلى أن نسبة التصنيع المحلي بها تتجاوز الــ60%.

وأكد "قسطور" أن الشركة قامت بعمل دورات تدريبية على أعلى مستوى لمهندسي وسائقي الهيئة على استخدام الأتوبيسات الجديدة، كما أنها لأول مرة تقوم بتقديم شهادة ضمان لهيئة النقل العام لمدة 7 سنوات على الأتوبيسات.