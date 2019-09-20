أخبار مصر | في عهد السيسي.. "القوى العاملة" وفرت آلاف الوظائف براتب شهري يصل لـ15 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. "القوى العاملة" وفرت آلاف الوظائف براتب شهري يصل لـ15 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للشباب، وفرت وزارة القوى العاملة خلال الأشهر الماضية 4264 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة.

وتضمن الوظائف جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلي 15 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 31 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات من أول سبتمبر 2019.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في تصريحات صحفية، إن النشرة القومية للتشغيل التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن العديد من فرص العمل لتوفير حياة كريمة للشباب من ناحية ومن ناحية أخرى القضاء على البطالة في البلاد ودفع عجلة الإنتاج الاقتصادي.

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ونوه سعفان، إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة.. اضغط هنا، تحت مسمي: "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير حياة كريمة مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

وأكد "سعفان" على اهمية العملة لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبله".

واستعرض وزير القوى العاملة الوظائف المتوفرة وشملت: مراقب جودة بكالوريوس علوم كيمياء، وعامل خط إنتاج، وفني صيانة، وفني تغريز بولي ايثيلين، وعمال خدمات، ومخازن، وخياط جلود باليد، وماكينة، وفني ميكانيكا، وطباعة سيلك سكرين، ومندوب مبيعات، وتسليم، وسائق، ومهندس تنفيذي موقع، وفني تبريد وتكييف، وسكرتيرة ومحاسب ورئيس حسابات، وفني دوكو، وكهرباء سيارات، وفني خراطة، وبرادة، وفني تشطيبات اتوبيسات.

كما تشمل الفرص، مندوب تسليمات، وعلاقات عامة، وأخصائي نظم ومعلومات، وفني صباغة، وتجهيز منسوجات وطباعة، وعمال تطريز وتشطيب، وكاشير، ومدخل بيانات، ومنسق ممرات، وموظف أمن، وفرد أمن وحراسة، وخياطة، ومساعد، وعامل تعبئة، ومكواة، وقص، وجودة، وعامل مغسلة، وصنفرة، وفني صيانة كهربائية، وميكانيكية "محطة مياه" ومدير صيانة هندسية.