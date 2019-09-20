أخبار مصر | في عهد السيسي.. 250 ألف شنطة وأطراف صناعية لذوي القدرات الخاصة بمحافظة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. 250 ألف شنطة وأطراف صناعية لذوي القدرات الخاصة بمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتوزيع عدد من الحقائب المدرسية والأدوات الدراسية على طلاب الأسر الأولى بالرعاية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، وذلك في الاحتفالية التي أقامتها مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد "عبدالعال" أن هذه المبادرة تتم بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية للعام التاسع على التوالي، وتشمل هذا العام إلى جانب توزيع 250 ألف حقيبة مدرسية على الطلبة بأحياء القاهرة، توفير الزي المدرسي بالكامل والأدوات الدراسية لطلاب الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أن المحافظة أقامت منافذ بيع للأدوات المدرسية بأسعار مدعمة للتخفيف عن أولياء الأمور، وتوفير أجهزة تعويضية وأطراف صناعية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب سداد المصروفات للطلبة الغير قادرين.

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وأشاد اللواء خالد عبد العال بدور الجمعيات الأهلية النشطة في تحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم في كافة المجالات كمساندة ايجابية للأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى المواطنين ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا.

كما طالب محافظ القاهرة، بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكدًا على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

وأوضح "عبدالعال" انه تم تنفيذ خطة الصيانة البسيطة على مستوى جميع مدارس القاهرة كما تم عمل الصيانة العاجلة لعدد من المدارس (معالجة خط مياه مكسور ــ ارتفاع المياه الجوفية ــ تجديد شبكة الصرف الصحس) بما لا يعيق بدء العام الدراسي وسير العملية التعليمية.

ونوه المحافظ إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة انشائياَ ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنباَ الى جنب مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية.