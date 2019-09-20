مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. النائب العام الجديد يصدر أولى قراراته وتجديد حبس صلاح عيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. النائب العام الجديد يصدر أولى قراراته وتجديد حبس صلاح عيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

غادة والي تهنئ رئيس مجلس الدولة بمنصبه

استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، اليوم الخميس، بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة الجديد، غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، لتقديم التهنئة له بمناسبة ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى باختياره رئيسا لمجلس الدولة، وقد تولى المستشار حسام الدين المنصب بعد أن حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وزيرالأوقاف يقدم التهنئة للمستشار محمد محمود حسام ويعرب عن تقديره لمجلس الدولة

Advertisements

استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، اليوم، بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة بمنطقة الدقي، فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتقديم التهنئة له بمناسبة ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى باختياره رئيسا لمجلس الدولة، وقد تولى المستشار حسام الدين المنصب بعد أن حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تجديد حبس البرلماني صلاح عيسى و3 آخرين بتهمة الرشوة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس صلاح عيسى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مسنة للقاضي: "جوزي بيضربني قدام ولادي..وبشك في سلوكه"

أقامت زوجة مسنة دعوى خلع على زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعدما اكتشفت بعد مرور سنوات كثيرة على زواجها، أنه يخونها، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

النائب العام الجديد يصدر أولى قراراته.. تعرف عليها