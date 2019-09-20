شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حركة التنقلات الجديدة بالبترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات للسادة رؤساء الشركات بقطاع البترول بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، كما شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها للتقاعد القانونى وشملت الحركة السادة التالية أسماؤهم:

- المهندس / سمير محمد عبادى امبارك رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خالدة للبترول .

- المهندس / جمال السعيد محمد القصراوى رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سينو ثروة للحفر.

- المهندس / السيد عبدالرحمن عبدالفتاح إسماعيل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مارينا للبترول .

- المهندس / إبراهيم مصطفى حسين الجوهرى رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول جنوب أبوزنيمة .

- المهندس / عصام الدين محمد على العجراوى رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسلام.

- الجيولوجى / أشرف على حسن أحمد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للبترول .

- المهندس / عصام الدين فريد عبدالحليم إسماعيل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الواحة للبترول .

- المهندس / حمدى سعيد محمد عثمان رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أمل للبترول .

- المهندس / معتز خليل إبراهيم عبدالفتاح رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية للبترول .

- المهندس / أحمد سمير جاد الكريم طنطاوى عضواً منتدباً لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات وعضواً بمجلس الإدارة .

- المهندس / خالد محمد السيد موافى مساعداً لنائب رئيس الشركة للحفر والإنتاج وتنمية الحقول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

كما شملت الحركة كلا من السادة:

- وليد وهب عبدالمتعال الصعيدى مساعداً لرئيس الشركة للأمن بشركة جبل الزيت للبترول (بتروزيت).

- إيهاب محمد على مصطفى مساعداً لرئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة خالدة للبترول.

- أحمد توفيق إبراهيم السيد البسيونى مديراً عاماً للأمن بشركة خالدة للبترول.

- أشرف جودة عبدالوهاب محمد مديراً عاماً للأمن ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة بشركة بدر الدين للبترول.

- أسامة محمد زكى حسين الأجهورى مديراً عاماً للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة بشركة بتروجلف مصر.

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