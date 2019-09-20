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مصر للطيران الناقل الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت مصر للطيران علي مدار رحلاتها المتجهة إلى الغردقة اليوم وأمس عدد كبير من نجوم الفن والسينما المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والذى أصبح من أهم المهرجانات الفنية في الوطن العربى.

 

ويحرص العديد من صناع السينما علي المشاركة وحضور فعالياته، بعد النجاح الملحوظ الذي حققه مهرجان الجونة في دورته الأولي والثانية، وقد بدأت فاعلياته مساء اليوم وحتى 27 سبتمبر الحالي.

 

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وقدمت مصرللطيران كافة التسهيلات اللازمة لضيوف مصر والمهرجان بمطاري القاهرة والغردقة وكذلك النجوم القادمين علي الرحلات الدولية بما يليق بمكانة مصر ونجاحها في تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية وتم استيعاب جميع المشاركين في المهرجان الذي يشارك فيه العديد من نجوم الفن بمصر والوطن العربي وامريكا وأوروبا وأفريقيا وغيرهم من العديد من صناع السينما والنجوم.

 

وسوف يتنافس في هذا المهرجان عدد من الأفلام المتنوعة منها الأفلام الروائية الطويلة و الأفلام الوثائقية الطويلة بالإضافة الي الأفلام القصيرة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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