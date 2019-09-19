شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي قدم التهنئة له بمناسبة ثقة القيادة السياسية بتوليه منصب رئيس مجلس الدولة، متمنيًا له وقيادات المجلس كل التوفيق في خدمة قضايا الوطن.

وأكد وزير الأوقاف أهمية مشاركة بعض أعضاء مجلس الدولة الموقر بالإسهام القانوني في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الحادي والثلاثين والذي يعقد تحت عنوان «حروب السوشيال ميديا وتزييف الوعي»، وهو ما رحب به المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة.