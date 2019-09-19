«الفيشاوي» يُقبّل زوجته في افتتاح مهرجان الجونة (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حرص النجم أحمد الفيشاوى على تقبيل زوجته أمام عدسات الكاميرات بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي تقام حاليا. وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، اليوم الخميس 19 سبتمبر، في حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة التى تقدم أغلبها للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 سبتمبر الجاري.

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