شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان طلاقهما.. معز مسعود وشيري عادل يدخلان سويًا مهرجان الجونة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ظهر المنتج معز مسعود رفقة الفنانة شيري عادل لأول مرة منذ إعلان الأخيرة انفصالهما. Advertisements جاء الظهور خلال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي. وظهر الثنائي وهما يسيران بجوار بعضهما البعض، قبل أن يتوقفا لالتقاط صور تذكارية، مع الحرص على وجود مسافة بينهما

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