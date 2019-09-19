شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف وتوفير العلاج بالمجان لـ 1420 مواطنًا في قافلة طبية بمنشأة طاهر ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن تنظيم قافلة طبية بقرية منشأة طاهر بمركز إهناسيا برعاية المستشار هاني عبدالجابر، محافظ الإقليم، والتي تم خلالها الكشف على 1420 مواطنا في تخصصات «الباطنة، الأطفال، المسالك البولية، العيون، الأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، وأمراض النساء»، وتم صرف العلاج للمرضى بالمجان.

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وتأتي هذه القوافل ضمن تنفيذ برنامج قوافل طبية أطلقه محافظ بني سويف ليتم تنفيذه بالقرى الأكثر احتياجا، حيث تشمل خطة المحافظة في هذا المجال كل القرى البالغ عددها 222 قرية وتوابعها، التي تزيد على 860 عزبة، وذلك من خلال المساهمة المجتمعية من مؤسسة نهضة بني سويف لتوفير تكلفة الأدوية، فيما تقوم مديرية الصحة بتوفير الأطباء، في حين تقوم الوحدات المحلية بتسهيل تنفيذ القوافل وتجهيز الأماكن، ضمن منظومة عمل وخطة المحافظة التنموية التي تستهدف تحسين الخدمات في كل القطاعات الخدمية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتفقد القافلة الطبية بقرية منشأة طاهر اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، «بالإنابة عن المحافظ المستشار هاني عبدالجابر»، في حضور الدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة، والمحاسب يحيى ياسين، رئيس المدينة، والمحاسب وليد حسين، المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأوضح السكرتير العام أن القافلة تم تنظيمها تفعيلا للاتفاق المبرم بين المحافظة والمؤسسة وبالتنسيق مع مديرية الصحة، والذي بمقتضاه يتم تنظيم العديد من القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجا حتى ديسمبر 2020، بواقع قافلتين خلال الشهر الواحد.