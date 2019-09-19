شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة جديدة لـ«رانيا يوسف» في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار إليها فور ظهورها على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان زيتي اللون مفتوح ومثير خطفت به الأضواء. ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز، منها جائزة الإنجاز الإبداعي، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مي مصري، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدي في حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمي لم يتم الكشف عن هويته حتى اللحظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة جديدة لـ«رانيا يوسف» في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.