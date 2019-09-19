"النقل والمواصلات" تضبط مسجل خطر يتاجر في تذاكر القطارات بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بسوهاج من ضبط مسجل خطر؛ لاتهامه بالاتجار في تذكر القطارات بالسوق السوداء. وضبطت القوات أحد الأشخاص سبق اتهامه في 3 قضايا "أموال عامة – ابتزاز أموال"، ومطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا؛ لاتجاره في تذاكر القطارات بالسوق السوداء، وبحوزته 52 تذكرة حجز كمبيوتر، 18 تذكرة حجز عن طريق شبكة الإنترنت، 20 فيزا كارت مشتريات. وشملت المضبوطات 100 صورة ضوئية لبطاقات الرقم القومى لأشخاص مختلفة ومبلغ مالي قدره 44 ألفا و585 جنيها. بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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