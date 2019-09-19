"شديد الحرارة نهارًا".. "الأرصاد" تُعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 22 32

دمنهور 22 31

الإسكندرية 21 29

بلطيم 22 29

مطروح 18 28

السلوم 20 29

سيوة 18 33

بورسعيد 24 29

دمياط 23 28

الزقازيق 21 33

الإسماعيلية 20 34

السويس 22 34

العريش 23 30

رفح 21 30

رأس سدر 24 33

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نخل 18 33

نويبع 25 36

طابا 24 33

كاترين 23 35

الطور 26 33

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 26 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 23 35

أسيوط 23 35

سوهاج 24 37

قنا 24 41

الأقصر 25 41

أسوان 26 43

أبو سمبل 26 41

الوادي الجديد 25 37

شلاتين 27 37

أبو رماد 26 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 33