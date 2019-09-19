"الطيران المدني": الانتهاء من المواصفات الفنية لإنشاء "هنجر 9000"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

التقى وزير الطيران المدني مع العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وأشاد بأدائهم المتميز ومشاركتهم الفعالة في إبراز الصورة المشرفة لمصر للطيران، وهو ما انعكس إيجابيًا على تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع، ومن بينها افتتاح محطتين جديدتين لتقديم الخدمة الفنية بأكرا عاصمة غانا ودبي بالإمارات وتقديم الخدمات الفنية لـ850 رحلة لطائرات مصر للطيران وطائرات العملاء خلال موسم الحج.

وكذلك الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمشروع الإستراتيجي لإنشاء "هنجر 9000" الجديد، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الأطقم الفنية على صيانة الطرازات الثلاث الجديدة المنظمة حديثًا لأسطول مصر للطيران، مؤكدًا على أن كل ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية هو مجرد بداية، حيث تستهدف إستراتيجية الوزارة أن تصبح الشركة الوطنية مصر للطيران وشركاتها التابعة من أفضل شركات الطيران.

ووعد الوزير، بتقديم كل الدعم اللازم للشركة من أجل توسعها أقليميًا وتواجدها بشكل كبير ومشرف في السوق العالمية، وإنشاء هناجر إصلاح وعمرات طائرات جديدة وفتح محطات خارجية لتقديم الخدمة الفنية والتي من شأنها تعظيم العائد وزيادة العملاء من الطرف الثالث، بالإضافة لتوفير جميع سبل الدعم للارتقاء بالمستوى الفني والمعيشي للعاملين أنهم المكون الرئيسى والأهم في منظومة الطيران المدني، والملقاة على عاتقهم مسؤلية النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم.