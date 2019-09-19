رئيس الوزراء: الشهر العقاري ببورسعيد يشهد ثورة في الإصلاح الإداري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال تفقده مكتب الشهر العقاري بمبنى ديوان محافظة بورسعيد، وزيري الاتصالات والعدل بضرورة تعريف المواطنين بالخدمات المميكنة والتسهيلات التي يتم إجرائها للتسهيل عليهم في الخدمات التي تقدم لهم بمكاتب الشهر العقاري.

وقال "مدبولي": "عايزين نعرف الناس بالخدمات دي لأن ما يحدث هو ثورة في الإصلاح الإدارى.. لأزم نعرف المواطنين أنه أصبح هناك امكانية لهم لعمل توكيلات من منازلهم بكل سهولة".

وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والوفد المرافق لهم من الوزراء والمحافظين، خلال زيارة بورسعيد، اليوم، بوابة التحول الرقمي للمحافظة.

واستمع رئيس الوزراء، خلال تدشين البوابة، إلى شرح من وزير الاتصالات، حول ما تم من جهود تتعلق بالبنية التحتية لإتاحة عملية التحول الرقمي داخل المحافظة، وتم الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (230) كابينة "MSAN " ضمن خطة عام 2019 لمشروع التحول الرقمي بالمحافظة، وكذا الانتهاء من عدد (648) مبنى وهيئة حكومية داخل المحافظة.