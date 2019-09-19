تجديد شهادة "الأيزو" الدولية لمطار الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

اجتاز مطار الغردقة الدولي، أعمال تجديد المراجعة السنوية لشهادة اعتماد الأيزو الدولية (ISO 9001- 2015) من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في هذا المجال.

وقال الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن حصول مطار الغردقة الدولي على تجديد شهادة الأيزو الدولية الخاص بتطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة يعد مقياسًا للتقييم الفعلي للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة، وفقًا للأهداف والخطط المستقبلية نحو تطوير منظومة المطارات المصرية.

وأضاف "النشار"، في بيان، أن الشركة المصرية للمطارات، تضع نصب أعينها توسيع مظلة الاعتمادات الدولية لتشمل جميع المطارات، مؤكدًا أن الشركة تحرص على تطبيق مبادئ الجودة الشاملة والالتزام بمعاييرها العالمية في جميع المطارات بما يعزز من المكانة الريادية التي تحظى بها المطارات المصرية ولكونها البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية.

وأشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، إلى أن فريق المراجعين للشركة المانحة أشاد بفاعلية النظام والتطور في الأداء وذلك بفضل مجهودات العاملين بالمطار، والتي ظهرت نتائجها خلال عمليه المراجعة، مما يؤكد تضافر جهود العاملين في مختلف القطاعات والعمل بروح الفريق الواحد والذي يصب في النهاية في صالح كافة المطارات المصرية.