أخبار مصر | وزير شئون مجلس النواب يقدم التهنئة لرئيس مجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير شئون مجلس النواب يقدم التهنئة لرئيس مجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعرب وزير شئون مجلس النواب عن تقديره لمجلس الدولة كجهة قضائية عريقة فى إرساء قيم الحق والعدالة الإدارية فى ربوع مصر، وحماية المشروعية وهى رسالة القضاة وجوهر ولايتهم، مما يؤدى إلى حسن تسيير المرافق العامة وانتظامها باضطراد.
ومن جانبه أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس على الدور الجوهرى لوزارة شئون مجلس النواب من متابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلس النواب ومجلس الدولة مما يبرز أهمية التعاون بين أجهزة الدولة ومؤسساتها وجهاتها، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى وزارة العدل، والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأى الحكومة فيما يرد فى تقارير تلك المجالس من ملاحظات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، فضلا عن الإشراف على ملفى العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان والاطلاع على التقارير الدولية الهامة والرد على ما يرد بها من ملاحظات فى هذين المجالين، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.
وقد حضر اللقاء المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص، والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر قرار رئاسيا رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٩، بتعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار أحمد أبو العزم الذي تنتهي ولايته ١٤ سبتمبر لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانوني.
وكان المستشار محمد حسام الدين يشغل منصب رئيس هيئة مفوضي الدولة منذ يوليو الماضي عقب خروج المستشار الدكتور ممدوح صديق على المعاش.