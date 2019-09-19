شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وزراء و26 شركة مجرية فى منتدى الأعمال المصرى المجرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد منتدى الأعمال المصرى المجرى، أمس، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وليفنتى مجيار، وزير الدولة للشؤون البرلمانية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، والنقل، بالإضافة لرئيس الهيئة العربية للتصنيع، وبالاز هندريك، رئيس وكالة ترويج الصادرات المجرية، والدكتور أحمد رجب، رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى المجرى، ويورج باور، رئيس الجانب المجرى للمجلس وممثلى 26 شركة مجرية.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المنتدى يستكمل ما تم إنجازه من تعاون فى الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادى التى انعقدت فى القاهرة العام الماضى.

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وقال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والمجر خاصة فى القطاعات الصناعية.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك تعاونًا مع المجر منذ فترة كبيرة فى مجال النقل والسكك الحديدية، معربًا عن التطلع لزيادة التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة من خلال تصنيع مشترك والتعاون فى مجال المترو والسكك الحديدية والنقل البحرى.

وأوضح ليفنتى مجيار، وزير الدولة للشؤون البرلمانية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية، أن منتدى الأعمال يعكس الصداقة والعلاقة التاريخية بين بلاده ومصر، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يضم عددا من كبريات الشركات المجرية التى يعمل بعضها مع الشركات المصرية ويرغب فى زيادة استثماراته فى مصر.

وشهدت وزيرة الاستثمار والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والوزير المجرى، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومجموعة «تنجسرام» المجرية العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك لأنظمة الإضاءة للمبات الليد وكشافات إنارة الشوارع.