شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: تجميع 53 ألفًا و325 طن قش أرز وتفتيش 2425 منشأة صناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة نوبات تلوث الهواء، والحد من انتشار السحابة السوداء، موضحة أنه تتم إدارة أزمة حرق قش الأرز بأحدث ما توصلت إليه التقنيات التكنولوجية، والتى تشمل متابعة المحاور الموجودة بميادين جمع القش، وتتبع سيارات المحاور بواسطة تقنية التتبع «G p s»، ومن خلال التعاون مع وزارة الزراعة، تم تجميع ما يقرب من 53 ألفا و325 طن قش أرز من 363 موقعا، للاستفادة منه بدلا من حرقه، وتم تحرير 47 محضرا للمزارعين المخالفين. وقالت «فؤاد»، في تصريحات صحفية، إنه تم شن عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص 11 ألفا و418 سيارة، وتبين مخالفة 2427 سيارة، كما تم التفتيش على 2425 منشأة صناعية، وتبين مخالفة 525 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضافت أنه في إطار الدور التوعوى للوزارة، تم عقد 959 ندوة، لتوعية المزارعين بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره، والبدائل المطروحة التي تعظم الاستفادة من المتبقيات الزراعية والدعم المقدم من الوزارة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزى، والدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.