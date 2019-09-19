شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد تطبيق منظومة التأمين الصحي بوحدة صحة أسرة الكويت في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال جولته الخميس في محافظة بورسعيد، وحدة صحة أسرة الكويت، لمعاينة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتي بدأ تطبيقها بالمحافظة، ضمن المرحلة الأولى للمشروع.

وحرص رئيس الوزراء على الاستماع لشرح من العاملين بالوحدة عن منظومة العمل، بداية من حضور المريض، حتى علاجه، كما استمع إلى رأى سيدة بورسعيدية تصادف وجودها بالوحدة، والتى أكدت أنها انتهت من الفحص الذي حضرت من أجله، وعندما علمت بوجوده اليوم، أصرت على الانتظار، لتقديم الشكر لرئيس الجمهورية، وللحكومة على تطبيق التأمين الصحى بالمحافظة، والذى يقدم خدمات عالية المستوى.

وخلال الجولة التفقدية داخل وحدة صحة الكويت، قال مسؤولو الوحدة: تشمل الخدمات التي تقدمها الوحدة للمواطنين خدمات استقبال الطوارئ، وطب الأسرة، وتنظيم الأسرة، وخدمات المعمل، والأسنان، والصيدلة، والتطعيمات، وخدمات نادي الأسرة، ومكتب الصحة، وخدمات مراقبة البيئة والأغذية، ورعاية الأمومة والطفولة، والرعاية المتكاملة للطفل المريض، واكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التنويه خلال الجولة إلى قائمة الإجراءات التي تتطلب موافقة المريض في تخصصات تنظيم الأسرة، والأسنان، والاستقبال والطوارئ.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول من جميع العاملين بهذه المنظومة، من مختلف الوزارات، والذين قدموا نموذجاً جيداً، في تقديم خدمة طبية عالية المستوى للمواطن المصرى، مشيراً إلى أن تطبيق التأمين الصحى كان حلما منذ سنوات، والحمد لله بدأ تحقيقه.

وزار الدكتور مصطفى مدبولى مبنى هيئات التأمين الصحى، واستمع إلى عرض حول موقف تنفيذ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

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وأشارت الوزيرة إلى أن التشغيل التجريبي الذي بدأ ببورسعيد مطلع يوليو الماضي، يتم تطبيقه كمرحلة أولى في 7 مستشفيات و26 وحدة صحية ومركزا لصحة الأسرة، تغطي كل أحياء المحافظة، ويجري حالياً تسجيل المنشآت الصحية ببورسعيد لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذا دعوة المواطنين للتسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، وتم حتى الآن التسجيل بالفعل، لنحو 5 مستشفيات، و13 وحدة ومركزا صحيا، كما تقدم للتسجيل وفتح الملفات نحو 153101 أسرة، بواقع نحو نصف مليون مواطن.

وحول موقف مستشفيات المرحلة الأولى ببورسعيد، فقد شهدت المستشفيات السبعة، خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى الآن، إجراء 5094 عملية، تتراوح ما بين عمليات صغرى ومتوسطة وكبرى، وبلغ إجمالي التردد على العيادات نحو 119 ألف حالة، كما بلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت نحو 50 ألف فحص.

وتضمنت الخدمات التي قدمتها المستشفيات علاج أورام الأطفال، وجراحة الأطفال للأمراض الوراثية، وجراحة العظام، وقسطرة القلب، وجراحة القلب المفتوح، والعلاج الإشعاعي، والعناية المركزة، ومناظير الجهاز الهضمي، وإصلاح انفصال الشبكية، وتصحيح الحول، وعمليات أمراض النساء والولادة، وحضانات الأطفال، وعلاج الحروق، وكذلك خدمات الأشعة بمختلف انواعها.

كما تطرق العرض إلى ملف التعليم والتدريب الطبي المستمر للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطن، وتم عرض نماذج من تبادل الخبرات والتدريب في الخارج والداخل مع جانب خبراء من عدد من البلدان، إلى جانب زيارة وفود من دول ومنظمات دولية لبورسعيد للتعرف على ما تم إنجازه في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما تمت الإشارة لعدد من الإشادات بالمنظومة أبرزها على لسان مدير عام منظمة الصحة العالمية، كما تم عرض نتائج مشاركة مصر في مؤتمر NHS EXPO وعرض تجربتها الرائدة في التأمين الصحي الشامل لأول مرة، ضمن تجارب 4 دول أخرى في تطبيق التغطية الصحية الشاملة، وتم اعتماد شهادات الزمالة المصرية من الكلية الملكية بإنجلترا.

كما تناول العرض، الذي قدمته وزيرة الصحة، ملف الميكنة في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيثُ تم تجهيز البيئة الاختبارية والتجريبية للمنظومة بالشركة المصرية للاتصالات للتشغيل التجريبي والفعلي، وتم تجهيز المنشآت ببورسعيد بالأجهزة والخدمات اللازمة للميكنة، كما تم تطبيق نموذج تأمين المعلومات طبقا لنموذج سياسات تأمين المعلومات للتحول الرقمى، كما تم إدراج عدد 153101 أسرة بواقع نصف مليون مستفيد، ومطابقة بيانات المستفيدين مع قواعد البيانات القومية، كما تم تجهيز قواعد بيانات المستفيدين للعاملين بالدولة والقطاع الخاص والمعاشات المُصنفة بالجهة والوحدة الحسابية في محافظة بورسعيد للبدء بالتحصيل وتحديث بيانات المستفيدين لاستحقاق الخدمة، وجار التعاقد مع إحدى الشركات لعدد 250 ماكينة تحصيل POS للتحصيل غير النقدي لمساهمات المواطنين طبقا للقانون.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم تدريب ما يزيد على 1200 مستخدم للمنظومة، وتفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية للتوعية، مع تفعيل حملة التوعية من خلال تجهيزات ثابتة أو متحركة، كما تم تفعيل الرقم المختصر 15344 وتعيين وتدريب العناصر البشرية المطلوبة، وتكوين فرق الدعم الفني المدربة لتوفير الدعم لمستخدمى تشغيل المنظومة داخل المنشآت في بورسعيد، كما تم عقد ندوات للتوعية بإجمالي 19 ندوة حضرها ألفا شخص، ويتم تدريب متطوعين من أبناء المحافظة للمشاركة في حملة التوعية بالتأمين الصحي الشامل، وتقديم المساعدة للمواطنين بالوحدات والمراكز أثناء عملية التسجيل وفتح الملف العائلي.