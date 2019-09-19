شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مستشفى السلام بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد، اليوم، مستشفى السلام بورسعيد (بورسعيد العام سابقاً).

وخلال الجولة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء في عدد من أرجاء المستشفى، استمع إلى شرح حول المستشفى، وتمت الإشارة إلى أن المستشفى يتكون من ٥ مبان، تضم مبنى العيادات الخارجية وبه ١٣ عيادة متخصصة، ومبنى آخر يضم أقسام العناية وبها 11 سريراً، والإقامة الداخلية وبها ٢١ سريراً، كما يضم الحضانة وبها 34 سريراً، وغرفة عناية الأطفال وبها 14 سريراً، إلى جانب قسم الحروق وبه 7 أسرة عناية، و٢١ سريراً داخلياً، كما تشمل مباني المستشفى مبنى للعلاج الطبيعي والخدمات وبه 4 غرف عمليات، ومخزن، ومبنى تحت التطوير.