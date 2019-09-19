شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح مكتب التوثيق المُطور بديوان عام محافظة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا العدل والاتصالات، والوفد المرافق لهم خلال زيارتهم إلى محافظة بورسعيد، الخميس، مكتب توثيق الشرق ببورسعيد، التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وقام رئيس الوزراء بجولة في أرجاء المكتب للتعرف على الخدمات التي يُقدمها للمواطنين، والتي تشمل كل أعمال التوثيق المختلفة مع مراعاة الاختصاص المكاني والنوعي للمكاتب الأخرى، والتي تتم في إطار من اتباع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، كما استمع إلى شرح تم خلاله الإشارة إلى أن المكتب تم إنشاؤه في أغسطس 2019 كبديل عن توثيق الدائرة الجمركية ببورسعيد، بمقر بميناء بورسعيد.

وتمت الإشارة إلى أن هناك 170 مكتب توثيق مطورًا حاليًا، وهناك جهود تبذل لرفع هذا العدد مع نهاية العام إلى 450، وهو ما يعد نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين.