شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: منظومة التأمين الصحي والميكنة ثورة في إدارة الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن اليوم الخميس هو يوم مهم للدولة والحكومة، إذ إن تكليفات الرئيس بالاهتمام بالصحة والتعليم يجري تنفيذها حاليا بداية من بورسعيد لتكون نموذجا لباقي المحافظات، خاصة بميكنة الخدمات.

وأضاف، في مؤتمر صحفي على هامش جولته بمحافظة بورسعيد، أنه جرى تفقد خدمات التأمين الصحي الشامل، وفي اجتماع مجلس المحافظين تمت مناقشة ملفات السيول واستعداد المدارس للعام الدراسي الجديظ ومنظومة المخلفات وإعادة تدويرها وتقنين أوضاع الأراضي ومتابعة لقانون التصالح في مخالفات البناء والتي بها مهلة ٦ أشهر.

وتابع: «أوجه الشكر للمحافظين لما يقومون به في منظومة الإصلاح الإداري وميكنة الخدمات لتسهيل المهمة على المواطن وبالتالي تم إنشاء خدمات مميكنة».

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وأكد مدبولي: «نستهدف ١٤٧ خدمة مميكنة بنهاية ٢٠١٩ حتى يستطيع المواطن إنهاء الخدمات إلكترونيًا حتى لو لم يمتلك قدرة كاملة على التعامل مع التكنولوجيا».

وأشار إلى أن جميع الخدمات على المواقع الإلكترونية ومنها عمل توكيل من الشهر العقاري والذي يمكن إنهاؤه من المنزل وبعد ملء البيانات.

وأوضح أنه يمكن تأسيس الشركة في ساعتين بأي مركز من مراكز خدمات الاستثمار وفي الوقت الحالي تسهل الميكنة من تحقيق خدمات المواطن ولابد أن نعترف بأننا نقلل التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين لمواجهة أي فساد.

وقال مدبولي إن الميكنة تضمنت تجديد رخصة القيادة من خلال المنزل ويمكن تلقي الخدمة في المنازل، وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد حقق نجاح في جميع إجراءاته حتى صرف الدواء ومحدد بالمواعيد إلكترونيا وطبقا لاختيار المواطن وهو ثورة في أسلوب إدارة الدولة المصرية، وبالتالي نجود الخدمات أثناء تشغيلها، وهو ما ساعد على دخول المنظومة منطقة الاستقرار، كما أن الشباب الذي يعمل بها تم تدريبه ومنهم من سافر للتدرّب بالخارج.