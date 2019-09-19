شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مصر، اليوم الخميس، باليوم العالمي لصحة المرضى وذلك بإنارة الأهرامات رمز الحضارة المصرية.

وقالت المنظمة الصحة العالمية، في بيان صحفي، إن العالم احتفل بأول يوم عالمي لسلامة المرضى، تحت شعار «سلامة المرضى أولوية صحية عالمية»، وتهدف الحملة العالمية إلى خلق وعي عام بسلامة المرضى، وتحث منظمة الصحة العالمية الجميع على رفع الأصوات المطالبة بحقوق الناس في الرعاية الصحية المأمونة.

كما يُعَدُّ اليوم العالمي لسلامة المرضى دعوة للمرضى الذين يتضررون من الرعاية الصحية كي يشاركوا بنشاط في الرعاية، ويطلعوا إطلاعاً جيداً على حالتهم الصحية، ويقدموا معلومات كاملة حول تاريخهم الطبي، وأن يطرحوا الأسئلة أثناء تلقيهم الرعاية الصحية.

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وتعد سلامة المرضى مصدر قلق خطير في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى مريض واحد من كل 10 مرضى في البلدان مرتفعة الدخل قد يتضرر أثناء تلقيه الرعاية في المستشفيات، ويمكن أن يكون سبب الضرر مجموعة من الأحداث السلبية التي يمكن الوقاية منها بنسبة 50% تقريباً.

ومن دون تحسين حصول الناس على خدمات الرعاية الصحية الجيدة- وهو مبدأ أساسي للتغطية الصحية الشاملة ومفتاح لتحقيق الهدف الثالث للتنمية المستدامة المرتبط بالصحة- فمن المرجح أن يصبح وقوع أحداث ضارة، ناتجة عن الرعاية غير الآمنة، سببًا من أهم 10 أسباب رئيسية للوفاة والعجز في جميع أنحاء العالم.

ولقد صرح دكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: «لقد أخذت مصر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خطوات جادة لتطبيق معايير سلامة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة، فسلامة المريض من أهم مكونات النظم الصحية التي تؤدي إلى تعزيز الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للمريض، إذا كنت مريضًا، فاسأل مقدم الرعاية الصحية عن كل ما تريد وشارك في إعطائه المعلومات الصحيحة عن تاريخك الصحي.

أما إذا كنت مقدم رعاية صحية، فاحرص على دوام تطوير مهنتك، اعرف أكثر عن سلامة المرضى، شجع على وجود ثقافة الإبلاغ عن الخطأ دون التعرض للوم، لأن أول طريق الإصلاح التعلم من الأخطاء وإذا كنتم من صانعي السياسات، فيجب الاستثمار في سلامة المرضى لإنقاذ الأرواح وتبادل الثقة وأيضا لما يوفره من أعباء مادية على المواطن والدولة».