شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات الرمان لـ 12855طن واستمرار لجان تدقيق الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات الرمان مع بداية موسم التصدير إلى 12855 طن وجارى الشحن والتصدير، مع استمرار اعمال لجان وتقدير إنتاجية المحصول بالرمان ، لزيادة الصادرات ، بعدة مناطق مناطق منها أسيوط ، والبحيرة والإسكندرية والنوبارية ومناطق أخرى و المرور على محطات الفرز والتعبئة والمفارش المخصصة لتجميع الإنتاج.

وقال محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن محصول الرمان يشهد زيادة في الصادرات منذ بدء موسم التصدير ، متابعا أن اللجان المشكلة من قبل الإدارة ، ومديريات الزراعة والإدارة المركزية للحجر الزراعى ، تواصل عملها في تدقيق إنتاجية المحصول بمختلف المحافظات التى تزرع الرمان والمرور على محطات التعبئة والفرز تاكيدا على تطبيق الاشتراطات ، وتحديد الإنتاجية الفعلية للفدان المنزرع وإرسال المعاينات إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، مع تحديد الكميات الصالحة للتصدير.

فيما كشف تقرير اللجان المشكلة لتدقيق إنتاجية الرمان، أن من مهام اللجان أيضا أخذ عينات من الحقول المنزرعة بالرمان فى المساحات التى تم حصرها ضمن منظومة التكويد لأغراض التصدير، تمهيدا لتحليلها لتحديد نسبة متبقيات المبيدات المحصول، والتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء باعتبارها الجهة المسئولة عن تداول الغذاء بعد انتهاء مرحلة حصاد الرمان سواء لأغراض الاستهلاك المحلى أو التصدير إلى الخارج، من خلال اعتماد محطات الفرز والتعبئة والمفارش المخصصة لتجميع الإنتاج .