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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "الأهلى والزمالك فى أشرس«كلاسيكو » للتتويج بالسوبر"، وفيه: فايلر يحشد أسلحة الأحمر للتتويج بالبطولة الأولى.. وميتشو يحلم باستكمال صحوة الأبيض المحلية فى حضور 10 آلاف متفرج.. ذكريات «سبتمبر » هل تهدى القمة الانتصار العاشر للشياطين أم يخطف الفرسان الفوز الخامس؟، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الثامنة من النسخة الورقية.
واقرأ أيضا، تحت عنوان "أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج العاصمة"، وفيه: « مدبولى » لـ «المحافظين » فى بورسعيد: مراجعة المدارس والتأكد من توافر عوامل الأمان والسلامة مسؤوليتكم.. ويٌكلف بالمراجعة المستمرة لمخرّات السيول ومصارف الأمطار.. ويؤكد: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج بتكلفة 42 مليار جنيه، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة من العدد الورقى.
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الخليج 365
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