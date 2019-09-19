مصر تقدم مُساعدات لتطوير وبناء قدرات القطاع الأمني في الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

سلم السفير محمد نصر، سفير مصر لدى الصومال، مُساعدات مُقدمة من وزارة الداخلية المصرية إلى نظيرتها الصومالية وذلك في إطار الجهود المصرية الداعمة للصومال الشقيق، وتعزيزاً للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الأمني عبر تطوير وبناء قدرات الشرطة الصومالية.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الخميس ان المساعدات تتكون من سبعة آلاف زيّ شُرَطي.

حضر مراسم تسليم المساعدات التي نظمتها وزارة الأمن الداخلي بمطار العاصمة الصومالية مقديشو الدولي كبار القيادات الأمنية والشُرَطية بالصومال، وفي مُقدمتهم نائب وزير الأمن الداخلي، ومفوض عام الشرطة الصومالية، وقائد شرطة إقليم بنادر التابع له العاصمة الصومالية مقديشو، وقائد شرطة المطار، ومدير عام وزارة الأمن الداخلي، فضلاً عن العميد/ أحمد رشاد، الخبير المصري المنتدب من وزارة الداخلية المصرية لدعم أكاديمية الشرطة الصومالية.

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وأعرب المسئولون الصوماليون عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه مصر من مساعدات للصومال في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الأمني، بما يُسهم في تعزيز القدرات الصومالية في مواجهة التحديات المُختلفة.

ومن ناحيته.. أكد السفير نصر على التزام مصر بدعم الشعب الصومالي الشقيق في جهوده ذات الصلة بإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

واشار إلي تعدد أوجه الدعم المصري إلى الصومال، ومنها مجال التعليم على سبيل المثال سواء من خلال المدارس المصرية الموجودة في الصومال والبعثة التعليمية المصرية، أو عبر المعهد التابع للأزهر الشريف، فضلاً عن دورات بناء القدرات والمنح التعليمية المُقدمة من الجامعات والمعاهد المصرية.