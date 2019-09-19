"المصرية للكهرباء" توقع عقدًا بـ80 مليون جنيه لتنفيذ محطة محولات بلاط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الخميس، عقدًا مع شركة (إيه بي بي - ABB)، لتنفيذ مشروع توسعات محطة محولات بلاط، بقيمة إجمالية نحو 80 مليون جنيه، وذلك في إطار تمويل المشروعات الاستراتيجية وضمن خطة رفع جودة الخدمة الكهربائية.

وأوضحت مشالي ـ في بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الخميس، أن مدة التنفيذ طبقا للعقد تبلغ 8 شهور بجانب شهرين سماح، لعمل مشروع توسيع محطة محولات بلاط جهد 220/66/33/11 ك.ف، منوهة بأن ذلك يأتي في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمختلف المحافظات، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

ونوهت بأن حجم الأعمال يتضمن: ممانعين اثنين سعة 25 م.فار جهد 220 ك.ف، ومهمات نقط التعادل وإطفاء الحريق، وخليتي ممانع جهد 220 ك.ف من النوع التقليدي، ومهمات الوقاية والاتصالات الخاصة لمحطة محولات بلاط، والمحطة المقابلة (شرق العوينات) والأعمال المدنية الخاصة بالتوسيع.