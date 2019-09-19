"الأورمان" تستكمل حملة "اكفل.. استر.. وجوز" بدعم زواج 20 فتاة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال مدير عام جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان، إن الجمعية انتهت من دعم وتجهيز 20 فتاة من الفتيات الأيتام غير القادرات بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة المنوفية من خلال مبادرة (أكفل.. استر.. وجوز)، التي تعمل على تنفيذها الجمعية.

وأكد شعبان -في بيان الخميس- أن حملة "أكفل..استر..وجوز" تهدف إلى دعم زواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج واللاتي تأخر زواجهن بسبب عدم قدرتهن على تجهيز أنفسهن، وهو نشاط خيري يأتي في إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها مساعدة أبناء في بناء حياة جديدة.

وأوضح شعبان، أن المشروع الخيرى الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات في محافظة المنوفية حيث نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات الزفاف الجماعي في عدد من مراكز المحافظة (أشمون- الباجور- بركة السبع- تلا- السادات- شبين الكوم- الشهداء- قويسنا- منوف)، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.