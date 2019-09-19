أخبار مصر | موقع "الخليج 365" يفتح باب التدريب بقسم الاقتصاد

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إلحق الفرصة موقع جريدة الخليج 365 فتح باب التدريب بقسم الاقتصاد ، مع وظائف للمتميزين، ومن يثبتون جدارتهم بالعمل بمؤسسة صحفية ذات مكانة.

التدريب لمدة 3 أشهر مع وظائف للمتميزين ومن يثبتون جدارتهم بالعمل بقسم الاقتصاد بموقع جريدة الخليج 365

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