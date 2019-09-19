أخبار مصر | موقع "الخليج 365" يفتح باب التدريب بقسم الاقتصاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع "الخليج 365" يفتح باب التدريب بقسم الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
إلحق الفرصة موقع جريدة الخليج 365 فتح باب التدريب بقسم الاقتصاد ، مع وظائف للمتميزين، ومن يثبتون جدارتهم بالعمل بمؤسسة صحفية ذات مكانة.
شروط التقدم للتدريب:
· الحصول على مؤهل عالي مناسب
· الإلمام بمبادئ الكتابة الصحفية
· يفضل من لديه خبرة فى العمل الصحفي
· السن لا يتجاوز 25 عام
· يفضل اتقان اللغة الانجليزية
· الأولوية لمن لديه خبره بمجالات الاقتصاد
· يشترط التفرغ
التدريب لمدة 3 أشهر مع وظائف للمتميزين ومن يثبتون جدارتهم بالعمل بقسم الاقتصاد بموقع جريدة الخليج 365
إذا وجدت في نفسك القدرة على العمل الجاد وتحت ضغط وسط فريق عمل متناسق ومتكامل ارسل سيرتك الذاتية مع نماذج من أعمالك إن وجد إلى البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]