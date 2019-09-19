أخبار مصر | نقيب المحامين يتفقد أعمال بناء مبنى النقابة الجديد بشارع رمسيس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يتفقد أعمال بناء مبنى النقابة الجديد بشارع رمسيس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، أعمال بناء مبني نقابة المحامين الجديد، بشارع رمسيس، للوقوف على آخر تطورات الإنشاءات.

رافق النقيب العام، خلال جولته التفقدية، عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وعلى رأسهم، يحيى التوني، أمين صندوق النقابة العامة، وأبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، وماجد حنا، وعبدالجواد أحمد، وأسامة سلمان، وأحمد عبدالحفيظ، وعدد من السادة المحامين.

وتستمر أعمال الإنشاءات بالمبنى الجديد، حيث تم الانتهاء من أعمال صب الخرسانات، ويجري حاليا بدء أعمال التشطيبات والبناء الداخلي للمبني.

يذكر أن المبنى الجديد يتكون من خمسة أدوار علوية، بخلاف البدرومين السفليين، اللذين من المقرر أن يكونا "جراجا" للسيارات بالنقابة لخدمة المحامين، كما يحتوي على مكانين مجهزين للمصعد، إلى جانب سُلمين آخرين للصعود والتنقل بين الأدوار.

كانت نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، وقعت بروتوكولا مع وزارة الإنتاج الحربى لإنشاء مبنى جديد للنقابة بجوار المبنى التاريخى القديم، الكائن بناصية تقاطع شارعى رمسيس وعبدالخالق ثروت.

وعقد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام، منذ قليل، اجتماعه الأول منذ نشر تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي، لبحث التكليفات التي وضعتها التعديلات على المجلس وقرر ما يلي:

1- تكليف لجنة القبول بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الاشتراك وفقا لنص المادة 143 من قانون المحاماة، لوضع الضوابط اللازمة إعمالا لكافة نصوص القانون، وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.

2- تشكيل لجنتين إحداها لإعداد تصور لمدونة السلوك التي نص عليها قانون المحاماة في مادته الـ 62، والأخرى لوضع تصور لعمل أكاديمية المحاماة التي نصت عليها المادة 230.

Advertisements

3- منح مهلة 6 أشهر لمن تخطت مدة قيده بالجدول العام لسنتين من أجل القيد بالجدول الابتدائي وفقا لنص المادة 24.

4- التشاور مع النقابات الفرعية لتحديد الموعد المناسب من أجل عقد جمعية عمومية عادية لعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018 لإقرارها.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة، 1983، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهاية دور الانعقاد الرابع وشمل القانون شروط للالتحاق بنقابة المحامين وجاءت كالأتي:.

شروط الالتحاق بنقابة المحامين

ووجه قانون المحاماة صدمة لطلاب التعليم المفتوح، بحرمانهم من الالتحاق بالنقابة، ووضع مجموعة من القواعد للالتحاق بالنقابة وهي أن يكون:

- يتمتع بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة.

- يجوز لوزير العدل الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.

- يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر.

- يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر.