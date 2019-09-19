أخبار مصر | أشرف صبحي: الشباب المصري مدرك للتغيرات التي تستهدف هدم استقرار الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي: الشباب المصري مدرك للتغيرات التي تستهدف هدم استقرار الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع ١٠٠٠ من شباب مصر في لقاء حواري مفتوح لمناقشة أهم القضايا والتحديات الشبابية والرياضة التي تخص الشباب المصري.

بدأ اللقاء بعزف السلام الوطني، واستعرض شباب مصر مجموعة من المبادرات الجديدة والتي تبناها وزير الشباب والرياضة مؤكدًا على أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على دعم وتفعيل المبادرات الشبابية والتي تمس الشباب والمجتمع بصفة مباشرة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الشباب المصري شباب واعي ومدرك للتغيرات السريعة والدخيلة على مجتمعنا والتي تهدف إلى هدم استقرار الوطن وتحويل مسار التنمية والتطور الجاري في مختلف أرجاء الدولة.

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وطالب "صبحي" الشباب المصري بضرورة الإنتباه إلى مدى مصداقية ما يتم نقله وتداوله من معلومات وبيانات عبر السوشيال ميديا قبل نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مضيفًا إلى أن الشائعات والمعلومات المغلوطة من أخطر أسلحة العصر والتي يتم بها استهداف الشباب للإنزلاق نحو الإرهاب وهدم استقرار الدول.

وفي سياق متصل بمراكز الشباب أكد وزير الشباب والرياضة على أن من أولويات وزارة الشباب والرياضة هي تحويل مراكز شباب مصر إلى مراكز تنوير وخدمة مجتمع جاذبة للنشء والشباب.

وفي الشأن الرياضي أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية المحافظة على مكتسبات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي أقيمت بمصر خلال الفترة من ٢١ يونيو حتي ١٩ يوليو الماضي والتي منها الاستادات الستة ستاد القاهرة، واستاد الانتاج الحربي، واستادالسلام، واستاد والإسماعيلية،واستاد السويس واستادالإسكندرية، ونظام عودة الجماهير الذي أثبت نجاحه وبجدارة والاستفادة بتلك الأنظمة والبنية التحتية ذات المواصفات العالمية في اقامة المسابقات المحلية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بوعي والتزام الشباب المصري وطالبهم بإعلاء روح الولاء للوطن والمحافظة على ممتلكاته ومقدراته.