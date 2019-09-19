مصر | وزيرالأوقاف يقدم التهنئة للمستشار محمد محمود حسام ويعرب عن تقديره لمجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرالأوقاف يقدم التهنئة للمستشار محمد محمود حسام ويعرب عن تقديره لمجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، اليوم، بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة بمنطقة الدقي، فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتقديم التهنئة له بمناسبة ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى باختياره رئيسا لمجلس الدولة، وقد تولى المستشار حسام الدين المنصب بعد أن حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.

وقد أعرب فضيلة وزير الأوقاف عن تقديره لرجال قضاة مجلس الدولة، والدور الهام الذى يقوم به المجلس فى سبيل منح الحقوق سواء للدولة أو المواطنين وإرساء قيم الحق والعدل مما يعود بالاستقرار على الوطن.

وأضاف فضيلة وزير الأوقاف أن مصر تفخر بمجلس الدولة حامى الحريات وحصن الحرمات، وهو زاخر بالعلماء الباحثين وأن قضاته يسهرون فى البحث عن الحق، فى سبيل توفير العدل لأبناء وطنهم بالعلم والمعرفة والضمير الحى والنزاهة الكاملة لأداء رسالتهم النبيلة فى خدمة العدالة.

ومن جانبه أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس على دور وزارة الأوقاف فى تجديد النشاط الدعوى والخطاب الدينى وفقًا لمنهج الإسلام الحنيف، ودورها التاريخى فى نشر الدعوة الوسطية، والذى بدأ منذ ما يزيد عن ألف عام بما يعادل عمر الأزهر الشريف، والأوقاف تقف على تراث عمره 1100 سنة، وهو ما يجعلنا نستشعر عظم المسئولية تجاه الوطن لإستعادة تلك المكانة عن طريق التطوير والتدريب والتثقيف الذى تشهده أكاديمية وزارة الأوقاف الدولية.

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وأعرب رئيس المجلس عن امتنانه لهذه التهنئة التى تعبر عن روح التعاون بين الوزارات ومؤسسات الدولة وجهاتها من أجل المصالح العليا للوطن، مع التأكيد على أن مثل تلك الروح الطيبة من شأنها تدعيم العدالة الناجزة واستقلال القضاء

وقد حضر اللقاء المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص، والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر قرار رئاسيا رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٩، بتعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار أحمد أبو العزم الذي تنتهي ولايته ١٤ سبتمبر لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانوني.

وكان المستشار محمد حسام الدين يشغل منصب رئيس هيئة مفوضي الدولة منذ يوليو الماضي عقب خروج المستشار الدكتور ممدوح صديق على المعاش.