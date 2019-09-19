شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تبحث توفير خدمات للأسر الريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بجهود الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، فى دعم المشروعات الريفية فى مصر، مشيرة إلى مساهمة الصندوق فى تمويل 13 برنامجا ومشروع للتنمية الريفية منذ نشأته بمصر بتكلفة إجمالية بلغت 850 مليون دولار، وبلغت مساهمة الصندوق فيها نحو 450 مليون دولار.

وأشارت «السعيد» خلال لقائها الدكتورة دينا صالح، المدير الإقليمى الفرعى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للصندوق، إلى أهمية التعاون مع الصندوق، فى إطار تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، موضحة أهمية دعم توفير الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا فى المناطق الريفية، بالإضافة لدعم العمل اللائق والمستدام للشباب، وضرورة وجود أهداف واضحة للعمل عليها فى مختلف المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة.

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وقالت دينا صالح إن اختيار مصر لإقامة مقر الصندوق بها جاء نظرًا لأنها تعد أكبر دولة تتعامل مع الصندوق فى المنطقة، موضحة أن الصندوق يغطى نحو 9 دول منهم جيبوتى والصومال وسوريا ولبنان والأردن واليمن والعراق، وإن أعمال الصندوق ترتكز على تعظيم الاستفادة الفنية والتكامل بين هذه الدول فى مجالات التنمية الريفية الشاملة، ودعم النساء الريفيات وزيادة فرص العمل للشباب الريفيين، والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى الرى والزراعة.

وبحث الجانبان دعم الصندوق لمشروع تعزيز المواءمة فى البيئة الصحراوية، نظرًا لما يتضمنه هذا المشروع من أهداف تنموية تعمل على تحسين نظم التغذية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل لأهالى محافظة مطروح ودعم القدرات التسويقية لهم، كما ناقشا مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى عدة محافظات.

فى سياق منفصل، التقت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشؤون الإصلاح الإدارى، بممثلى الوزارات المرشحين لحضور برنامج تدريب المدربين «TOT» فى الإمارات، والمقرر انعقاده فى الفترة بين ٢١ إلى ٢٧ سبتمبر الجارى.

وأوضحت «لبيب» أن البرنامج يأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين البلدين فى فبراير 2018، لتقديم مجموعة من البرامج التدريبية التى تهدف لصقل إمكانات وقدرات وخبرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى المجالات المختلفة.