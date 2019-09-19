شكرا لقرائتكم خبر عن مسنة بورسعيدية لرئيس الوزراء: بنشكر السيسى على مشروع التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت سيدة مسنة من محافظة بورسعيد ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ، على مشروع التأمين الصحى الشامل ببورسعيد ، وطلبت السيدة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، نقل تحياتها وشكرها للرئيس السيسى .
وقال السيدة التى تواجدت بوحدة صحة أسرة الكويت بمحافظة بورسعيد ، إنها اشتركت انا اشتركت فى منظومة التأمين الصحى الشامل .. ولما عرفت إنك جاى الوحدة جيت علشان أقدم الشكر لرئيس الجمهورية على المشروع ده ".
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