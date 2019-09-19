شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى الشامل تفتتح عيادة الألم المزمن بمستشفى التضامن ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن افتتاح عيادة الألم المزمن لاستقبال المرضى بمستشفى التضامن ببورسعيد الخميس من كل أسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا . وقال الدكتور أحمد السبكى ، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل أن وظيفة "عيادة علاج الألم المزمن " تهدف الى إغاثة المريض وتحسين نوعية الرعاية الطبية من خلال إيجاد نظام صحي متكامل للتعامل مع الألم الحاد والمزمن. Advertisements ومن الحالات التى تعالجها "عيادة علاج الألم المزمن" ألم الظهر بعد جراحة العمود الفقري ، ألم المفاصل ، ألم الحوض المزمن ، ألم السرطان ، الاعتلال العصبي السكري، ضيق القناة الشوكية، اضطرابات المفاصل، الألم المزمن بعد الجراحة، الذبحة الصدرية التي لا يمكن علاجها بواسطة الجراحة أو تركيب الدعامة وغيرها من الأمراض .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظومة التأمين الصحى الشامل تفتتح عيادة الألم المزمن بمستشفى التضامن ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.