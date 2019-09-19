مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": بائع خردة يذبح صديقه بـ"مقص".. وتفحم مصنع غزل ونسيج بالهرم

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

في حلوان.. حبس 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 تجار مخدرات عثر بحوزتهم على كمية من الهيروين والحشيش والترامادول، كما عثر بحوزتهم على أسلحة نارية محلية الصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات في حلوان، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

من كرداسة لـ"جامعة القاهرة".. انقلاب ميكروباص أعلى محور صفط اللبن



ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن إثر انقلاب سيارة ميكروباص بنهر الطريق، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية، وتم الدفع برجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجار سحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن إثر انقلاب سيارة ميكروباص بنهر الطريق، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية، وتم الدفع برجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجار سحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. "على مساحة 200 متر".. تفحم مصنع غزل ونسيج بمنطقة كفر الجبل بالهرم



كشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن مصنع الغزل والنسيج الذي شب فيه الحريق بمنطقة كفر الجبل، اليوم الخميس، مكون من طابق واحد، وأن النيران التهمت محتويات المصنع بالكامل، مما أسفر عن تفحمه، مبينة أن المصنع المتفحم كان على مساحة 200 متر، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. بسبب 500 جنيه.. بائع خردة يذبح صديقه بــ"مقص" في أوسيم Advertisements



مرت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس بائع خردة ويدعى "ص. ح" في عقده الثالث من عمره، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما قتل صديقه ويدعى "ع. ف" بمنطقة أوسيم على خلاف مادي حوالي 500 جنيه، تطور إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض من ملابسه وانهال عليه وذبحه وتطور بعد ذلك لمشاجرة استخرج على إثرها الأول سلاحا أبيض من ملابسه، وذبح صديقه، وكانت أمرت النيابة التشريح بجثه الشاب للتصريح بالدفن كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. مرت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس بائع خردة ويدعى "ص. ح" في عقده الثالث من عمره، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما قتل صديقه ويدعى "ع. ف" بمنطقة أوسيم على خلاف مادي حوالي 500 جنيه، تطور إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض من ملابسه وانهال عليه وذبحه وتطور بعد ذلك لمشاجرة استخرج على إثرها الأول سلاحا أبيض من ملابسه، وذبح صديقه، وكانت أمرت النيابة التشريح بجثه الشاب للتصريح بالدفن كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. مجلس الدولة يستجيب لتظلمات أصحاب الظروف الصحية.. ويقرر تفعيل وحدة الإنجاز



انتهى المجلس الخاص لمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، من بحث التظلمات التي قدمت من القضاة عن الحركة القضائية التي صدرت في أغسطس الماضي، وقرر الاستجابة للتظلمات المقدمة من القضاة أصحاب الظروف الصحية في إطار القواعد المعمول بها، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. "الجنايات" تلغي إخلاء سبيل 7 متهمين بقضية "الصفافير" بتدابير احترازية

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره أمام الدائرة 15 إلغاء قرار المستشار أسامة الرشيدي رئيس المحكمة الصادر، إخلاء سبيل سبعة متهمين بتدابير احترازية في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية "الصفافير" وقررت استمرار حبسهم على ذمة القضية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.. "الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد"



واصلت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية والتي بدأت اعتبارًا من يوم 2782019 بالتنسيق مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (اضغط هنا) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. بـ 3 كيلو حشيش وفودو.. سقوط تاجري مخدرات بالمرج



تمكن رجال البحث الجنائي بالقاهرة، من ضبط عنصرين إجراميين بالمرج بحوزتهم كمية من الحشيش ومخدر الفودو، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.