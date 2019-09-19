شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الانتهاء من 106 آلاف و165 عملية قسطرة قلبية بمبادرة «قوائم الانتظار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في اللجنة العليا لأمراض القلب، تحت شعار «دقات قلبك .... ساعات حياتك»، الخميس، ورشة عمل عن تطوير اجراء القساطر القلبية، يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على التطوير الدائم ومواكبة بروتوكولات العلاج الحديثة في مجال القسطرة القلبية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهوية لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة، بمقر معهد تدريب الأطباء بالعباسية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد نصار مستشار وزير الصحة والسكان لأمراض القلب، والدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور خالد عاطف مدير الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار، والدكتور شريف الطوبجي رئيس قسم القلب بجامعة القاهرة، والدكتور محمد أسامة عميد معهد القلب، والدكتور ناصر طه رئيس قسم القلب بجامعة المنيا، ومديري وحدات القسطرة القلبية بجميع المستشفيات المشاركة في المبادرة.

وأوضح الدكتور أحمد نصار أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حرصت على تشكيل لجنة لإدارة ملف أمراض القلب بالمبادرة لتختص بـوضع بروتوكول لإجراء العمليات وإنشاء قاعدة بيانات وتحديد أسعار الخدمة والخروج بتوصيات فعالة، إضافة إلى المتابعة المستمرة، لافتا إلى أن هذه الورشة عقدت لتحقيق الاستخدام الأمثل لتدخلات القسطرة القلبية، حيث بلغت عدد التدخلات الجراحية في القساطر القلبية 106 آلاف و165 عملية قسطرة قلبية، من إجمالى 239 ألفا و890 عملية تم إجرائها منذ بداية المبادرة وحتى أمس، بنسبة 46% من إجمالي العمليات، كما بلغت نسبة القسطرة التشخيصية 62% من إجمالى عمليات القسطرة، و38% قسطرة ودعامات.

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وأوضح «نصار» أن اللجنة وضعت بروتوكولات جديدة تحدد دواعى استخدام القسطرة القلبية، كما قامت بتحديث قرار اللجنة الثلاثية للقساطر القلبية سواء الصادر من التامين الصحى أو على نفقة الدولة، بما يتيح بناء قاعدة بيانات واسعة عن مرضى القلب في مصر، مرفقا به تقرير يسلم للمريض بعد الخروج من المستشفى به أهم الإرشادات الطبية ورقم الطبيب المختص بما يساهم في إرضاء المرضى عن الخدمة المقدمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ناصر طه، أستاذ القلب بجامعة المنيا، ومسؤول التحول الرقمي ومتابعة الجودة والمراجعة باللجنة، أنه تم تدشين قاعدة بيانات كاملة للمرضى تحتوى على تقارير مميكنة لما قبل القسطرة والقسطرة العلاجية وتقرير خروج المريض إضافة إلى صورة رقمية لجميع الأبحاث التي أجريت للمريض، وتستخدم هذه البيانات كنواة لقاعدة بيانات قومية عن أمراض القلب في مصر، وللتأكد من أنه يتم إجراء القسطرة العلاجية والتدخل الجراحى وفق الإرشادات الطبية العالمية، وقياس جودتها ومراجعة ما اذا تم حدوث مضاعفات قبل الخروج من المستشفى، اضافة إلى التزام مراكز القسطرة ببرامج مكافحة العدوى والوقاية من أخطار الاشعة.

فيما أشار الدكتور خالد عاطف، مدير الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار، إلى أن هدف مبادرة رئيس الجمهوية هو تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الجراحية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات دون تحميل المواطن لأي أعباء مالية، إضافة إلى توفير بيانات واحصائيات دقيقة ومتابعة المرضى أثناء وبعد العملية، والتعاون الفعال بين جميع مقدمي الخدمة الصحية.

وأضاف «عاطف» أنه تم إجراء 239 الف و890 عملية جراحية منذ بداية المبادرة في يوليو 2018 وحتى أمس، جاء في مقدمتهم عمليات قساطر القلب 106 آلاف و165 عملية، يليها جراحات القلب 17 ألفا و265، إضافة إلى 9 آلاف 666 عملية جراحة مخ وأعصاب، و10 آلاف و807 جراحة عظام، و78 ألف و149 جراحة رمد، و11 الف و842 جراحة أورام، 175 زراعة كلى، و232 زراعة كبد، و1675 زراعة قوقعة، كما تم تحويل 3 الاف و884 للعلاج الدوائي، لافتا إلى أنه تم إجراء 146 الف و577 عملية جراحية ب167 مستشفى تابع لوزارة الصحة بنسبة 64% .

وجدير بالذكر أن تم تشكيل لجنة لإدارة ملف أمراض القلب بمشروع قوائم إنتظار المرضى بقرار وزير الصحة والسكان رقم (381) لسنة 2019، برئاسة الأستاذ الدكتور احمد نصار مستشار وزير الصحة والسكان لأمراض القلب والمشرف الإكلينيكى على قسطرة القلب.