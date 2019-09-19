شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: لجان لمتابعة كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة للمرور الدوري على المستشفيات الحكومية بنطاق أحياء الوراق، وشمال الجيزة، وبولاق الدكرور، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة، والعمرانية، والهرم.

وأوضح محافظ الجيزة أن اللجنة تختص بمتابعة مدى انتظام العمل بالمستشفيات من قبل الأطباء والإداريين والأجهزة المعاونة وبيان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت والأنظمة الكهروميكانيكية ومدى توافقها مع المعايير الطبية والهندسية.

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وأكد على مدى توافر الأجهزة الطبية والأدوية وصلاحيتها للاستخدام في علاج المرضى بالمستشفيات وانتظام أعمال الصيانة والإشراف على أن يتم ذلك مرتين أسبوعيا.

كما أشار قرار المحافظ بأن اللجنة تم تشكيلها برئاسة رئيس مدينة الجيزة وعضوية كلاً من وكيل وزارة الصحة بالجيزة ومدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة بالإضافة إلى مهندس متخصص بالأجهزة الطبية بالمديرية ومهندس كهرباء ومهندس مدني ومهندس ميكانيكا من رئاسة مدينة الجيزة.

ومن جانبه أكد محافظ الجيزة على أنه اللجنة ستقوم بمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المستهدفة والعمل على تحسينها بشكل دائم وفق ما يتماشى مع خطة الدولة وتوجيهات قيادتها السياسية الهادفة لتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

كما قال محافظ الجيزة، على المرور الدوري على المستشفيات والوحدات الطبية بكافة الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من تقديم الرعاية الطبية للمواطنين ومواجهة أي مخالفات وإزالة أي معوقات تواجه القائمين على العمل.