شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إطلاق 18 خدمة مميكنة جديدة في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إطلاق 18 خدمة جديدة مميكنة، الخميس، ليصبح إجمالي الخدمات المميكنة التي تقدم للمواطنين في بورسعيد 36 خدمة، من إجمالي 187 خدمة مميكنة للخدمات.

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استمع رئيس الوزراء إلى شرح عن المنظومة التي تتكون عدد من المحاور، أهمها البنية التحتية والتي يتابع من خلالها إدارة عمل المنظومة.

وجه رئيس الوزراء بتقديم خدمات مميزة للمواطنين وضرورة أن يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة وبالمجهود الذي يبذل على أرض الواقع.

كان رئيس الوزراء افتتح، عقب انتهاء مجلس المحافظين ببورسعيد رفقة عدد من الوزراء ومحافظ بورسعيد، المركز التكنولوجي ومركز التحول الرقمي والشهر العقاري ببورسعيد ومركز خدمات المواطنين.