شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الجديد يقرر إعادة هيكلة تنظيم بعض النيابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام الجديد، الخميس، أولى قراراته بإعادة هيكلة النيابة العامة وتنظيمها.

قرر النائب العام إنشاء نيابة حلوان الكلية على أن تتبعها نيابات حلوان والتبين و15 مايو الجزئية، وفصل نيابتي البساتين ودار السلام الجزئية عن نيابة جنوب القاهرة الكلية وضمها لنيابة حلوان الكلية، وضم نيابتي مدينة نصر أول وثان الجزئية إلى نيابة القاهرة الجديدة.

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وقرر ضم نيابة سيدي جابر الجزئية إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية، ونيابة إمبابة الجزئية إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، ونيابتي العمرانية والعياط الجزئية إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية، وفصل نيابة السلام الجزئية عن نيابة القاهرة الجديدة الكلية، وضمها لنيابة شرق القاهرة الكلية.

ذكر بيان للنيابة العامة أن النائب العام أصدر قرارات أيضًا بإنشاء نيابة المنتزه الكلية على أن تتبعها نيابات قسم أول وثان وثالث المنتزه الجزئية، وفصل نيابة الرمل الجزئية عن نيابة شرق القاهرة الكلية وضمها لنيابة المنتزه الكلية.

وشملت القرارات إنشاء نيابة الدخيلة الكلية وتتبعها نيابات الدخيلة وقسم أول وثان العامرية الجزئية وفصل نيابة برج العرب الجزئية عن نيابة غرب الإسكندرية الكلية، وضمها لنيابة الدخيلة الكلية، فيما تم نقل تبعية مركز معلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام بدلا من إدارة النيابات.

تضمنت القرارات تحديد محال ونطاق كل نيابة ما تختص به وما يحال إليها من قضايا وتحقيقات ومنازعات.