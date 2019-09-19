السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي رئيس الأركان الأسبق (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

أضاف متحدث الرئاسة: «قدم الرئيس السيسي العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن وقواته المسلحة».

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق ابراهيم العرابي رئيس اركان حرب القوات المسلحة الأسبق

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق ابراهيم العرابي رئيس اركان حرب القوات المسلحة الأسبق

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق ابراهيم العرابي رئيس اركان حرب القوات المسلحة الأسبق

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق ابراهيم العرابي رئيس اركان حرب القوات المسلحة الأسبق