شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوبين للتعزية في «عجوة» و«الغنام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، كلًا من العميد أشرف فتح الله محمود عوض للتعزية في وفاة المستشار محمد عزت عجوة، والعميد شادي حسن محمد عبدالسلام حلمي للتعزية في وفاة العقيد متقاعد محمود صلاح الدين الغنام، وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء الرئيس ومواساته.

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