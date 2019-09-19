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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل في زيارة مفاجئة لمجمع المحاكم والشهر العقارى ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الخميس، بزيارة مفاجئة لمجمع محاكم بورسعيد، وذلك لتفقد سير العمل به، حيث شملت الزيارة المرور على محكمة بورسعيد الابتدائية ومحاكم بورسعيد والضواحي والمينا الجزئية.
وتفقد قاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها، وإدارات العمل المختلفة بتلك المحاكم سواء إدارات التنفيذ أو المحضرين أو المطالبات، والتقى بعض العاملين فيها، وذلك للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها، كما شملت الزيارة تفقد المكاتب الأمامية بالمحكمة الابتدائية وجزئياتها، حيث إن مجمع محاكم بورسعيد يدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تم ميكنة العمل بها.
تضمنت الزيارة تفقد مقر نقابة المحامين بالمحكمة، وقد تبادل الوزير الحديث مع بعض المحامين والتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة بالمقر والتي تمكنهم من أداء عملهم، كما التقى الوزير أثناء الزيارة ببعض المواطنين وتعرف على الإجراءات التي يباشرونها في المحكمة وعما إذا كانت هناك ثمة معوقات تصادفهم فيها حتى يتم القضاء عليها.
عقب تفقد سير العمل بالمحكمة، قام وزير العدل بزيارة مكتب شهر عقارى بور سعيد وهو ضمن منظومة المكاتب المطورة والتي تعمل بنظام الشباك الواحد، وتفقد سير العمل به، والتقى العديد من المواطنين المتعاملين مع المكتب واستمع إليهم حيث أفادوا بانتظام سير العمل بالمكتب والخدمات المقدمة من خلاله.
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