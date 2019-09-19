شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التخطيط تلتقي مرشحي برنامج المدربين في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون الإصلاح الإداري، الخميس، بممثلي الوزارات المرشحين لحضور برنامج تدريب المدربين TOT والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين ٢١ إلى ٢٧ من سبتمبر الجاري.

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أوضحت أن البرنامج يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولتي مصر والإمارات وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين البلدين في فبراير 2018 في تقديم مجموعة من البرامج التدريبية، التي تهدف إلى صقل إمكانات وقدرات وخبرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في المجالات المختلفة متضمنة الابتكار الحكومي وتطوير الخدمات ومواكبة التوجهات الدولية في القيادة والإدارة والاتصال الحكومي بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

أشارت إلى أن التدريب يهدف في الأساس إلى رفع كفاءة ومهارة المتدربين المرشحين له إلى جانب التعرف على الإطار العام وآليات تطوير الخدمات الحكومية، وماهية القنوات المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى آلية تحقيق رضا المواطنين فيما يخص تطوير الخدمات.

لفتت أن البرنامج يأتي في إطار خطة الدولة نحو الإصلاح الإداري بالتركيز على محور بناء القدرات كمحور رئيس لها، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطي كل في مجال تخصصه.