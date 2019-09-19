شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أسرة وزير الهجرة الأسبق فؤاد إسكندر تقديراً لعطائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت اليوم الخميس، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لزيارة عائلة الدكتور فؤاد إسكندر وزير الهجرة السابق وآخر من تولى الحقيبة الوزارية، وابنته نادية فؤاد إسكندر؛ لتكريم الوزير الراحل على كل ما قدمه من جهد خلال فترات عمله وزيرا للهجرة، بالتزامن مع مرور 4 أعوام على عودة الوزارة للحكومة المصرية، عقب قرار رئيس الجمهورية بعودتها فى سبتمبر 2015، بعد إلغائها على مدى زمنى تجاوز العشرين عاما.

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة، إن الوزارة حرصت فى هذه المناسبة على تكريم رموز وزارة الهجرة السابقين والاحتفاء بهم لما قدموه من جهد فى هذا الملف، مؤكدة أن وزراء الهجرة السابقين كان لهم دور بارز فى التعامل مع الجاليات المصرية بمختلف دول العالم وكان لديهم كثير من الوعى بضرورة العمل فى هذا الملف، ما يثبت صحة توجهات القيادة السياسية المصرية التى آمنت بعودة هذه الوزارة لمهامها فى رعاية شئون المصريين فى كل أنحاء العالم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزير الراحل فؤاد اسكندر كان صاحب عطاء وافر سخره فى خدمة مصر خلال فترات عمله المتواصلة؛ حيث تولى قيادة وزارة الهجرة عام 1987 مع الولاية الثانية لحكومة عاطف صدقى واستمر حتى عام 1993، ما حتم علينا تكريمه والاحتفاء بهذه المناسبة مع عائلته تقديرا وامتنانا منا برحلة عطائه المنيرة.

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وأعربت أسرة الدكتور فؤاد إسكندر عن امتنانها لوزيرة الهجرة على هذا الاحتفاء والتكريم، الذى يأتى بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لعودة وزارة الهجرة مرة أخرى للحياة السياسية المصرية، وما يمثله ذلك من تقدير وعرفان بهؤلاء ممن سبقونا وكانوا خير نموذج لتقدير الإنسان، وأهدت الوزيرة درع الوزارة لنادية إسكندر نيابة عن والدها الوزير فؤاد إسكندر الذى وافته المنية عام 2015.

وتحتفل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمناسبة مرور 4 أعوام على إنشائها، بما حققته من إنجازات في مجال رعاية الجاليات المصرية في الخارج والتواصل معهم على كافة المستويات وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية، ذاك الكيان الذي جاء إلى النور في سبتمبر 2015 تلبية لنداءات المصريين بالخارج بهدف تكوين رأى عام وطنى يساند القضايا الوطنية والاستفادة من خبراتهم فى شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم مصر، فى ضوء السعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح البلاد.

واستمرت وزارة الهجرة في الحكومة المصرية منذ عام 1982 مع الولاية الأولى لحكومة أحمد فؤاد محيى الدين، حتى تم إلغاؤها مع بداية الولاية الثالثة لحكومة عاطف صدقى عام 1993.