شكرا لقرائتكم خبر عن صرف علاوة 10% من الأجر الأساسى لـ 9550 عاملا بمصانع المنطقة الحرة بالاسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة القوى العاملة، مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بسرعة التدخل الفورى وحل مشكلة 9550 عاملا بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة وديا، وحصول العمال على حقوقهم كاملة، طالما أنها فى الإطار القانونى.
ونجحت المديرية اليوم الخميس، فى فض عدة وقفات احتجاجية بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية، وقد انتظم العمل بهذه المصانع وخطوط الإنتاج بعد توقف دام لمدة خمسة أيام.
كان ياسر سعيد، مدير المديرية قد قام فوراً بالانتقال إلى هذه المصانع وتم عقد عدة اجتماعات مع ممثلى العمال وإدارات المصانع للوقوف على حلول لمطالب العاملين ، وبعد عدة جولات من المفاوضات تم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين المديرية وجمعية مستثمرى الإسماعيلية ويمثلها المهندس مصطفى أبو حديد رئيس الجمعية، حيث تقضى بصرف علاوة غلاء معيشة للعمال بهذه المصانع بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها وأقصى 150 جنيها.
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