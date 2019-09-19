شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مهلة للشركات لسداد مستحقات هيئة التعمير حتى نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، جميع المواطنين والشركات والجمعيات المتعاملين مع الهيئة سرعة مراجعة الهيئة لسداد المتأخرات واجبة السداد.

وقال اللواء محمد حلمى، المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، فى بيان له اليوم الخميس، إن تم تحديد سداد متأخرات الهيئة من مستحقاتها المالية (واجبة السداد) فى موعد أقصاه 26/12/2019 وهذه هى المهلة الأخيرة.

وأضاف رئيس هيئة التعمير، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، بعد انتهاء المدة المحددة لاسترداد الأرض بما عليها والتصرف فيها بمعرفة الهيئة هذا ما صرح به.