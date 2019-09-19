شكرا لقرائتكم خبر عن دار الكتاب المقدس تنظم حفلًا لأطفال كنائس عزبة النخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت دار الكتاب المقدس بمصر أمس الأربعاء، حفلًا لمجموعة من كنائس عزبة النخل وعين شمس تحت عنوان "فكرة فى لعبة"، بكنيسة السيدة العذراء مريم عزبة النخل شارك فيه 5000 من أطفال المرحلة الابتدائية.

شاركت فى الحفل، إلى جانب الكنيسة المضيفة، كنائس السيدة العذراء والملاك بالأباصيرى والسيدة العذراء والملاك، بشارع أحمد عصمت بعين شمس والسيدة العذراء والبابا كيرلس عمود الدين بعزبة النخل، والقديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بعزبة النخل، والشهيد مارجرجس بعزبة النخل، والسيدة العذراء والبابا أثناسيوس والأنبا بولا بعزبة النخل، والقديس مارمرقس بعزبة النخل.

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تضمن الحفل مجموعة من الترانيم ومسرحية عن الكتاب المقدس.

كان البابا تواضروس قد خصص عظته الأسبوعية أمس، للحديث عن الرجولة الروحية مطالبًا الجميع بتجنب الفهلوة والالتزام الأخلاقى والابتعاد عن ترديد الشائعات.