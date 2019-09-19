رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مبني ديوان محافظة بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد، أعمال تطوير مبني ديوان عام المحافظة.
وخلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء في مبني ديوان عام محافظة بورسعيد، استمع إلى شرح تفصيلي للمبني من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي أكد أن المبنى يتكون من دور ارضى و7 ادوار متكررة.
وجرى التنويه إلى أن أبعاد المبنى تقدر بـ 63.8م × 10.99م، ومساحة الدور الواحد تصل إلى 701.16م2، ومساحة عناصر الحركة الرأسية (السلالم والمصاعد) تقدر بـ 44.22م2، ومساحة الخدمات (دورات مياه، واوفيسات، وغرفة الكهرباء) تصل إلي 42.50م2، ومساحة المكاتب الإدارية تصل إلي 606.86م2.
وأوضح أن جميع المكاتب الإدارية بالأدوار متصلة ببعضها رقمياً، والمبني مجهز بنظام مكافحة حريق وغرفة طلمبات، ويشتمل كل دور على دورتي مياه رجالى وسيدات وغرفة للكهرباء.
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